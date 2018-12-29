Решается вопрос об аресте подозреваемой.

Во вторник, 29 января, стало известно о том, что в Петербурге СК возбудил дело на мать, которая заморила ребенка голодом. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В правоохранительных органах полагают, что петербурженка намерено оставила без ухода и питания годовалого сына. Младенец погиб от истощения 28 января 2019 года.

Сделствие намерены провести проверку госорганов и служб, которые должны оказывать поддержку неблагополучным семьям Кировского района.

Ранее мы сообщали о том, что Петербурженка пыталась задушить свою 13-летнюю дочь

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