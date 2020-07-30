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В аэропорту Екатеринбурга пьяный пассажир сопротивлялся и избил полицейского

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По факту применения насилия к представителю власти возбуждено уголовное дело.

В отношении мужчины, ударившего сотрудника транспортной полиции, возбуждено уголовное дело.

СК РФ сообщает, днем 16 июля 2020 года в31-летний житель Свердловской области прибыл в аэропорт "Кольцово" в городе Екатеринбурге, планируя вылететь в другой город. Мужчина был в алкогольном опьянении. Сотрудник транспортной полиции аэропорта, увидев пьяного пассажира, хотел доставить его в дежурную часть для составления административного протокола.

Но пьяный мужчина повел себя агрессивно, он сопротивлялся и ударил в грудь кулаком полицейского. По данному факту в отношении пьяного пассажира возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия к представителю власти". На данный момент проводятся необходимые следственные действия для восстановления всех деталей и обстоятельств правонарушения.

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Видео: СУ СК РФ

 

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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