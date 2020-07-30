Убийца настоятеля монастыря под Ярославлем показал как убивал игумена Даниила

Следственные органы сообщили о завершении расследования уголовного дела, совершенного в 2016 году.

В Главном СУ СК России завершено расследование уголовного дела в отношении Александра Авдеева, обвиняемого в убийстве настоятеля Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря игумена Даниила.

Нашумевшее убийство настоятеля монастыря под Ярославлем произошло 7 июля 2016 года. В келье монастыря с ножевыми ранениями был найден игумен Даниил. В ходе осмотра обнаружилась пропажа крупной суммы денег в размере 1,1 миллионов рублей, которые принадлежали монастырю.

В ходе расследования убийства с разбоем, которое было на контроле Председателя СК России, на причастность к преступлению были проверены тысячи лиц, проведены 430 экспертиз.

В числе проверяемых были лица из окружения игумена, наркозависимые, ранее судимые, в частности, за преступления на объектах религиозного культа, а также иные категории лиц. СУ СК РФ

В конечном итоге был изобличен убийца игумена Даниила. Мужчина частично признал свою вину и рассказал, как убивал настоятеля. На данный момент расследование уголовного дела завершено и передано в суд для рассмотрения по существу.

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Видео: СУ СК РФ