В Челябинской области мужчина зверски убил жену на глазах у детей и автомобилистов (18+)

Очевидец снял на видео конец расправы мужчины над своей женой. Не рекомендуется смотреть людям с неустойчивой психикой.

В Челябинской области муж зверски убил жену при свидетелях и на глазах у детей.

Издание "ZNAK" сообщает, что пара из Башкирии ехала в стоматологию, чтобы подлечить маленькому ребенку зуб. По дороге из-за ревности между супругами возник скандал. Мужчина напал на жену с ножом еще в машине. Раненая выскочила из машины и хотела убежать, мужчина догнал и добил женщину. Он нанес ей множественные удары ножом.

Свидетелями чудовищной расправы стали малолетние дети пары (2 и 4 года), а также случайные свидетели, которые проезжали по дороге. Свидетель снял на видео конец расправы, криками пытаясь отогнать мужчину с ножом от своей жертвы. На видео слышно, что с заднего сиденья машины кричат дети. Когда очевидец подошел к молодой женщине в луже крови, та уже не подавала признаков жизни.

Мужчину задержали на месте преступления. Муж-убийца дождался приезда полиции. Детей забрали к себе в машину очевидцы, сейчас они находятся у матери убитой женщины.

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