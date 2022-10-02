Стало известно, что погибшая на Рыбацком проспекте жительница Москвы была убита до падения с балкона

По данным источника "360", над девушкой совершили насильственные действия сексуального характера, подожгли и только потом сбросили с 16 этажа.

Вчера, 2 августа, у подъезда на Рыбацком проспекте было найдено обгоревшее тело 23-летней москвички. Стали известны подробности инцидента: ее убили до падения балкона. Об этом пишет "360" в четверг, 3 августа.

По данным источника, близкого к изданию, над девушкой совершили насильственные действия сексуального характера, подожгли и только потом сбросили с 16 этажа.

Это девушка из Москвы, 23 года. Изнасиловали, подожгли и сбросили с 16-го этажа. Потому что вещи были там, через врача известно. Тут же не было крови – человек уже мертвый был выброшен. Если бы она упала сама, была бы кровь, а крови не было. Источник издания "360"

Кроме того, на площадке 16 этажа были найдены бутылка с керосином и женская сумка с личными вещами.

Ранее мы сообщали о том, что молодой человек попал в реанимацию после падения с козырька второго этажа.

Фото: Телеграм / Пингвин