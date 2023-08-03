Во дворе на Рыбацком проспекте найдено горящее тело молодой москвички

Руки и ноги были погибшей были охвачены пламенем.

В среду, 2 августа, в экстренные службы поступило сообщение об ужасающей находке у подъезда одного из домов по Рыбацкому проспекту: там лежал обгоревший труп молодой девушки. Об этом стало известно Piter.TV.

Руки и ноги погибшей были охвачены пламенем. На место были вызваны экстренные службы и полиция. Установлено, что 23-летняя девушка приехала в Северную столицу из Москвы. Её тело потушил мужчина в рабочей форме.

Судя по данным в соцсетях, на общем балконе дома, под которым находился труп, нашли бутылки с вином и керосином. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что молодой человек попал в реанимацию после падения с козырька второго этажа в Петербурге.

Видео: Telegram / Пингвин