Молодой человек попал в реанимацию после падения с козырька второго этажа

Предполагается, что пострадавший был пьян.

Вечером в среду, 2 июля, в полицию обратилась 17-летняя девушка, заявив о том, что её друг упал с козырька второго этажа дома по Плесецкой улице. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 17-летний житель Москвы решил доказать своей девушке, что может без последствий спрыгнуть с высоты 2-ого этажа. Предполагается, что молодой человек был пьян.

Пострадавшего доставили в реанимацию с кататравмой, закрытым переломом костей правой голени средней трети со смещением, ушибом спины в тяжёлом состоянии.

Ранее мы сообщили о том, что рабочий упал с высоты 10 этажа во время ремонта на Полюстровском проспекте.

Фото: Piter.TV