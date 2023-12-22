В партии бананов из Эквадора в порту Петербурга нашли 60 кг кокаина

Крупную партию наркотиков нашли на судне, прибывшем в порт Петербурга, сообщил Telegram-канал Baza.
Проверка судна Cool Express под панамским флагом, прибывшего из Эквадора с бананами, выявила 60 прямоугольных брикетов в полостях потолка, каждый весом около 1 кг. Брикеты содержали кокаин.
Возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся оперативные действия для выяснения адресатов партии наркотиков.
Ранее мы сообщили о том, что в Петергофе отец и дочь выращивали дома марихуану.
Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)
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