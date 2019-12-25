На Рыбацком проспекте сгорели два автомобиля

Сегодня утром, 2 октября, в Невском районе сгорели два автомобиля. Пожар произошел на Рыбацком проспекте у дома № 37. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Огонь отправились тушить 10 спасателей и две спецмашины. В 08:07 возгорание ликвидировали. По предварительным данным, никто не пострадал.
У двух легковых автомобилей сгорели сгораемые части. Устанавливается причина случившегося.
Ранее на Piter.tv: на Морской набережной горели два балкона.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все