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На Рыбацком проспекте сгорели два автомобиля
Сегодня, 9:23
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На Рыбацком проспекте сгорели два автомобиля

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Огонь отправились тушить 10 спасателей и две спецмашины.

Сегодня утром, 2 октября, в Невском районе сгорели два автомобиля. Пожар произошел на Рыбацком проспекте у дома № 37. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Огонь отправились тушить 10 спасателей и две спецмашины. В 08:07 возгорание ликвидировали. По предварительным данным, никто не пострадал. 

У двух легковых автомобилей сгорели сгораемые части. Устанавливается причина случившегося. 

Ранее на Piter.tv: на Морской набережной горели два балкона.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, пожарные, рыбацкий проспект, сгорели два автомобиля
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

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