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На Морской набережной горели два балкона
Сегодня, 16:05
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На Морской набережной горели два балкона

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Огонь распространился по площади три "квадрата".

В субботу, 1 октября, в Василеостровском районе горело здание. Пожар произошел на Морской набережной в доме № 9. Выяснилось, что полыхали два балкона. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Петербургу. 

Огонь распространился по площади три "квадрата". Тушить пожар отправились 14 спасателей и три  спецмашины. Огонь ликвидировали за 34 минуты. 

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на проспекте Культуры горела почта.

Фото: Piter.tv

Теги: горели два балкона, морская набережная
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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