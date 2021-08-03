На Морской набережной горели два балкона

Огонь распространился по площади три "квадрата".

В субботу, 1 октября, в Василеостровском районе горело здание. Пожар произошел на Морской набережной в доме № 9. Выяснилось, что полыхали два балкона. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Петербургу.

Огонь распространился по площади три "квадрата". Тушить пожар отправились 14 спасателей и три спецмашины. Огонь ликвидировали за 34 минуты.

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv