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На проспекте Культуры горела почта
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На проспекте Культуры горела почта

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Пламя удалось потушить до прибытия пожарных. 

В пятницу, 30 сентября, в Выборгском районе Петербурга вспыхнуло почтовое отделение. Пожар произошел на проспекте Культуры, 12. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Выяснилось, что огонь распространился по площади 0,5 квадратного метра. Его удалось потушить до прибытия пожарных. 

По предварительным данным, никто не пострадал. Причина случившегося уточняется.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС:  2 единицы техники и 10 человек личного состава.

Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Ранее на Piter.tv:  на Боровой горело кафе с шавермой.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, орит почтовое отделение, проспект культуры, спасатели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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