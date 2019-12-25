На проспекте Культуры горела почта

Пламя удалось потушить до прибытия пожарных.

В пятницу, 30 сентября, в Выборгском районе Петербурга вспыхнуло почтовое отделение. Пожар произошел на проспекте Культуры, 12. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Выяснилось, что огонь распространился по площади 0,5 квадратного метра. Его удалось потушить до прибытия пожарных.

По предварительным данным, никто не пострадал. Причина случившегося уточняется.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 2 единицы техники и 10 человек личного состава. Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

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Фото: Piter.tv