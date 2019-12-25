На Боровой горело кафе с шавермой

В заведении под названием "Кручу-верчу" вспыхнула обстановка площадью 5 квадратных метров.

Накануне, 30 сентября, на Боровой улице, 24, горело кафе с шавермой. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

В заведении под названием "Кручу-верчу" вспыхнула обстановка площадью 5 квадратных метров. Информация о возгорании поступила диспетчеру в 20:56.

Бороться с огнем отправились 10 спасателей и две спецмашины. В 21:11 они ликвидировали пламя. В результате случившегося никто не пострадал.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург