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На Боровой горело кафе с шавермой
Сегодня, 9:25
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На Боровой горело кафе с шавермой

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В заведении под названием "Кручу-верчу" вспыхнула обстановка площадью 5 квадратных метров.

Накануне, 30 сентября, на Боровой  улице, 24, горело кафе с шавермой. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте". 

В заведении под названием "Кручу-верчу" вспыхнула обстановка площадью 5 квадратных метров. Информация о возгорании поступила диспетчеру в 20:56. 

Бороться с огнем отправились 10 спасателей и две спецмашины. В 21:11 они ликвидировали пламя. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv: прокуратура требует признать движение "Весна" экстремистским.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: боровая улица, горело кафе, мчс, шаверма
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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