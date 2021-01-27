Прокуратура требует признать движение "Весна" экстремистским

Его деятельность приостановили.

Прокуратура Петербурга требует признать движение "Весна" экстремистским и запретить его деятельность. Прокурор обратился с иском в Санкт-Петербургский городской суд, сообщила 30 сентября пресс-служба ведомства.

Движением создаются условия для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации в стране, формируется общественное мнение о необходимости смены власти в Российской Федерации. говорится в сообщении.

Прокурор считает, что деятельность движения направлена на "на подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя Российской Федерации". Кроме того, 30 сентября он принял решение приостановить деятельность "Весны". Теперь его членам нельзя пользоваться государственными и муниципальными СМИ, организовывать и проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, иные публичные акции, участвовать в референдумах, использовать банковские вклады за некоторыми исключениями.

Фото: Piter.tv