Оппозиционера подозревают в сексуальной связи с несовершеннолетней.

В Петербурге СК проводит проверку активиста "Весны" из-за эротического видео с его участием. Об этом сообщает "Фонтанка".

Так, ранее полицейские в связи с наркотической статьёй задержали 14-летнюю активистку движения "Весна". Несовершеннолетняя предоставила сотрудникам правоохранительных органов свой телефон, где хранились фото и видео эротического характера владелицы гаджета. На кадрах юная особа предстала с двумя спутниками. Оказалось, что на домашнем кино были запечатлены 18-летний активист движения "Весна" Владимир Казаченко и его соратник Вадим Тишкин. Стоит отметить, что молодые люди не стали отрицать свою причастность не стали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста".

Вскоре суд им изберет меру пресечения.

Ранее мы сообщали о том, что Петербургские таможенники разоблачили преступников, которые вывели за рубеж более 2,5 млрд

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