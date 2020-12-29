Координатора "Весны" Валентина Хорошенина задержали в Петербурге

Мужчину доставили в первый отдел полиции Петербурга.

Днем в среду, 27 января, полицейские задержали координатора движения "Весна" в Петербурге Валентина Хорошенина, сообщили в telegram-канале "Петербургская "Весна".

Хорошенин уточнил, что его задержали на выходе из дома. Полицейские сказали лишь, что "отрабатывают КУСП". Однако какие именно вопросы возникли у оперативников, не уточняется. Координатора "Весны" доставили в 1-й отдел полиции и составили на него протокол по части 2 статьи 20.2 (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). Данная часть статьи предусматривает арест.

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Фото: Piter.TV