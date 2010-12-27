Петербургские таможенники разоблачили преступников, которые вывели за рубеж более 2,5 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы России.
Так, мошенники намеренно завышали цены медицинского оборудования из Европы в десятки раз, ради личной выгоды. В общей сложности участники этой ОПГ создали около 50 юридических лиц.
В квартирах злоумышленников уже проведенены обыски.
В данный момент ведется следствие.
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Фото:pixabay
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