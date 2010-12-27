Мошенники завышали стоимость медицинского оборудования из Европы в десятки раз.

Петербургские таможенники разоблачили преступников, которые вывели за рубеж более 2,5 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы России.

Так, мошенники намеренно завышали цены медицинского оборудования из Европы в десятки раз, ради личной выгоды. В общей сложности участники этой ОПГ создали около 50 юридических лиц.

В квартирах злоумышленников уже проведенены обыски.

В данный момент ведется следствие.

Ранее мы сообщали о том, что Что произошло в Петербурге 19 февраля: обзор происшествий

Фото:pixabay