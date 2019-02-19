Что произошло в Петербурге 19 февраля: обзор происшествий

Piter.tv подготовил подборку главных происшествий в городе на Неве за последние сутки.

Все ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге 19 февраля:

1. Два большегруза перекрыли Московское шоссе. По предварительной информации свидетелей, обошлось без пострадавших, но большегрузы перекрыли дорогу и движение по данном участку было достаточно осложнено.

2. На Мурманском шоссе перед Разметелево разметелило машину. На Мурманском шоссе перед Разметелево (деревня в Колтушском сельском поселении Всеволожского района Ленинградской области) очевидцы заметили перевернутую машину посреди дороги. Об этом они сообщили в социальных сетях. По информации очевидцев, все живы, о полученных травмах пока что нет никаких данных.

3. Упавшая на провода ветка заблокировала движение в Выборгском районе. Днем 19 февраля жители Петербурга сообщили об огромной пробке, которая скопилась на перекрестке Лесного проспекта и Литовской улицы. По словам очевидцев, причиной затора стала ветка, которая упала с дерева на провода. На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Они пытаются снять ветку с проводов. Стоит отметить, что на движение трамваев ЧП никак не отразилось.

4. Четырехлетняя девочка выжила после падения с многоэтажки на Репищевой. По информации от врачей, пациентку доставили с улицы Репищевой в состоянии средней степени тяжести. Юная петербурженка получила закрытую черепно-мозговую травму и ушиб живота. Специалисты из полиции отметили, что семья, в которой воспитывается девочка, считается благополучной и на учете в органах опеки не состоит.

5. Лжеминеры могут проходить по статье за особо тяжкое преступление. Напомним, что на данный момент заведомо ложное сообщение о возможном взрыве карается штрафом до 500 тысяч рублей или уголовным сроком до трех лет. Если преступления привели к опасным последствиям, наказание ужесточается до одного-двух миллионов рублей или лишения свободы на восемь-десять лет.

6. На дороге к Шалашу Ленина загорелась машина. Густой дым, который исходит от легковушки, видно за несколько километров. На месте пожара работала бригада спасателей. Огонь охватил все транспортное средство. Рядом скопилось много людей, которые снимали все на телефон. Причины возгорания неизвестны.