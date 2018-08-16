На Мурманском шоссе перед Разметелево разметелило машину

Автомобиль лежит на крыше с оторванным колесом. По информации очевидцев, все живы, о полученных травмах пока что нет никаких данных.

На Мурманском шоссе перед Разметелево (деревня в Колтушском сельском поселении Всеволожского района Ленинградской области) очевидцы заметили перевернутую машину посреди дороги. Об этом они сообщили в социальных сетях.

Свидетели сообщают о том, что машина лежит на крыше посреди Мурманского шоссе и в стороне от нее валяется оторванное колесо. По информации очевидцев, все живы, о полученных травмах пока что нет никаких данных.

Также утром на Московском шоссе столкнулись две фуры.

Фото и видео: ДТП и ЧП. СПб/ ВК