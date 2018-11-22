На дороге к Шалашу Ленина загорелась машина

На месте происшествия работают пожарные.

Днем 19 февраля жители Петербурга стали свидетелями происшествия, которое случилось на дороге к Шалашу Ленина в городе Сестрорецке Курортного района. По словам очевидцев, на обочине загорелась машина. В сети появилось видео с места происшествия.

Густой дым, который исходит от легковушки, видно за несколько километров. На месте пожара работает бригада спасателей. Огонь охватил все транспортное средство. Рядом скопилось много людей, которые снимают все на телефон. Причины возгорания неизвестны.

Ранее мы писали, что на Гранитной за 10 минут пожарные потушили квартиру.

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