В музее в Сестрорецке создадут новый макет "Шалаша Ленина" после пожара

Предварительно, шалаш подожгли.

В Сестрорецке в музее "Шалаш В. И. Ленина" появится новый макет соломенной конструкции после пожара. Об этом сообщили в учреждении.

Напомним, возгорание шалаша произошло 21 ноября. Предварительно, его подожгли. В результате происшествия никто не пострадал.

Также известно, что возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение объекта культурного наследия).

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Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга