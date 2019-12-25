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В музее в Сестрорецке создадут новый макет "Шалаша Ленина" после пожара
Сегодня, 12:56
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В музее в Сестрорецке создадут новый макет "Шалаша Ленина" после пожара

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Предварительно, шалаш подожгли.

В Сестрорецке в музее "Шалаш В. И. Ленина" появится новый макет соломенной конструкции после пожара. Об этом сообщили в учреждении. 

Напомним, возгорание шалаша произошло 21 ноября. Предварительно, его подожгли. В результате происшествия никто не пострадал. 

Также известно, что возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение объекта культурного наследия). 

Ранее мы рассказывали о завершении реставрации светильников дома Кавоса в Петербурге. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: пожар, шалаш ленина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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