Реставрация светильников дома Кавоса в Петербурге завершается

Полностью завершат работы к концу 2025 года.

Реставрация кованых светильников-торшеров дома Кавоса на улице Большой Монетной, 10, завершается, сообщили в пресс-службе КГИОП Петербурга.

Отмечается, что светильники сделаны в технике ковки и литья из черного металла, работы ведут в мастерской. Удалили старую краску, выполнили пайку поврежденных элементов.

По проекту воссозданы утраченные элементы – методом ковки изготовлен орнамент в виде листьев и фруктов. После завершения работ светильники вернутся на гранитные тумбы. Помимо этого, по историческим образцам восстановлены два утраченных светильника на устоях крыльца парадного двора со стороны Каменноостровского проспекта.

Реставрация фасадов дома Кавоса проводится по программе городского КГИОП. Полностью завершат работы к концу 2025 года.

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Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга