Нарвские Триумфальные ворота в Петербурге отреставрируют

На памятнике уже провели исследовательские работы.

В Петербурге планируется реставрация Нарвских Триумфальных ворот. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Памятник входит в коллекцию Государственного музея городской скульптуры. На воротах уже провели исследовательские работы, а до конца 2024 года будет готово заключение.

В следующем году планируется начать проектные работы, будет проведена экспертиза проектно-сметной документации. После этого специалисты приступят к реставрации объекта. Точных сроков ее проведения пока нет. Пресс-служба Государственного музея городской скульптуры

Ранее на Piter.TV: реставрация подстанции "Красные зори" в Петербурге завершена.

Фото: ВКонтакте / Нарвские Триумфальные ворота