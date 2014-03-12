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Нарвские Триумфальные ворота в Петербурге отреставрируют
Сегодня, 9:57
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Нарвские Триумфальные ворота в Петербурге отреставрируют

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На памятнике уже провели исследовательские работы.

В Петербурге планируется реставрация Нарвских Триумфальных ворот. Об этом пишет "Петербургский дневник"

Памятник входит в коллекцию Государственного музея городской скульптуры. На воротах уже провели исследовательские работы, а до конца 2024 года будет готово заключение. 

В следующем году планируется начать проектные работы, будет проведена экспертиза проектно-сметной документации. После этого специалисты приступят к реставрации объекта. Точных сроков ее проведения пока нет. 

Пресс-служба Государственного музея городской скульптуры 

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Фото: ВКонтакте / Нарвские Триумфальные ворота

Теги: нарвские триумфальные ворота, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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