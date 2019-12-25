Реставрация подстанции "Красные зори" в Петербурге завершена

Ранее эта подстанция носила название „Петербургская". Во время реставрации были сохранены оригинальные внешние черты здания и его внутреннее пространство, и восстановлены исторические элементы памятника архитектуры и истории.

Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил отреставрированное здание тяговой подстанции № 2 "Красные зори" на набережной Карповки, чтобы оценить результаты проведённой реставрации.

Как пишет spb.aif.ru, подстанция обеспечивает функционирование троллейбусных маршрутов №№ 1, 9, 31, 34 и трамвайного маршрута № 40, обслуживая около 58 тысяч пассажиров ежедневно. Здание подстанции является архитектурным памятником.

Ранее эта подстанция носила название „Петербургская". Во время реставрации были сохранены оригинальные внешние черты здания и его внутреннее пространство, и восстановлены исторические элементы памятника архитектуры и истории. Подстанция — ровесница петербургского трамвая. Более 120 лет, включая блокаду Ленинграда, она поддерживала работу электротранспорта. Сегодня это действующая станция, продолжающая обеспечивать транспортные маршруты, которыми ежедневно пользуется 53 тысячи пассажиров

Компания "Горэлектротранс" завершила строительство двух новых подстанций на улицах Руставели и Жукова. Вместе с подстанцией на Карповке они формируют новый "энергетический треугольник", который поддерживает работу маршрутов, обслуживающих более 150 тысяч горожан ежедневно.

Это улучшение обеспечит стабильное электроснабжение на 14 маршрутах "Горэлектротранса", повысив качество пассажирских перевозок в Калининском и Красногвардейском районах. Кроме того, расширение энергетической инфраструктуры компании способствует поддержке увеличивающейся нагрузки на электротранспорт в городе.

Новая подстанция на улице Руставели выполнена в виде модульной конструкции. Подобные технические решения ранее применялись специалистами энергетической сферы при восстановлении трамвайного сообщения в Мариуполе.