Пожар в музее "Шалаш Ленина" в Сестрорецке обернулся уголовным делом

Предварительно, объект подожгли неизвестные.

После пожара на территории музея "Шалаш В. И. Ленина" в Курортном районе Петербурга возбуждено уголовное дело. Об этом пишет 78.ru.

Напомним, тление шалаша произошло в Сестрорецке 21 ноября. Выгорела только соломенная конструкция. В результате случившегося никто не пострадал.

Предварительно, объект подожгли неизвестные. Возбуждено уголовное дело по ст. 243 УК РФ (уничтожение объекта культурного наследия).

Ранее на Piter.TV: из горящего дома на улице Маршала Захарова эвакуировали шестерых. Есть пострадавший.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга