  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пожар в музее "Шалаш Ленина" в Сестрорецке обернулся уголовным делом
Сегодня, 8:34
142
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Пожар в музее "Шалаш Ленина" в Сестрорецке обернулся уголовным делом

0 0

Предварительно, объект подожгли неизвестные.

После пожара на территории музея "Шалаш В. И. Ленина" в Курортном районе Петербурга возбуждено уголовное дело. Об этом пишет 78.ru. 

Напомним, тление шалаша произошло в Сестрорецке 21 ноября. Выгорела только соломенная конструкция. В результате случившегося никто не пострадал. 

Предварительно, объект подожгли неизвестные. Возбуждено уголовное дело по ст. 243 УК РФ (уничтожение объекта культурного наследия). 

Ранее на Piter.TV: из горящего дома на улице Маршала Захарова эвакуировали шестерых. Есть пострадавший. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: поджог, уголовное дело, шалаш ленина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии