На территории музея в Сестрорецке горел "Шалаш Ленина"

В результате происшествия никто не пострадал.

Прокуратура Курортного района Петербурга устанавливает причины и обстоятельства пожара на территории музея "Шалаш В. И. Ленина", рассказали в надзорном ведомстве.

Предварительно, утром 21 ноября в Сестрорецке происходило тление шалаша. В результате происшествия никто не пострадал.

Кроме того, районная прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверки, которая проводится по факту случившегося ОНДПР Курортного района управления по Курортному району Петербурга ГУ МЧС России.

Известно, что выгорела соломенная конструкция, гранитный памятник рядом не полыхал.

Ранее на Piter.TV: в Буграх горели три автомобиля.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга