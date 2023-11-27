В Буграх горели три автомобиля

Предварительно, неизвестные подожгли иномарку, и огонь перекинулся на рядом стоявшие машины.

Полицейские расследуют поджог автомобилей в Буграх, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В ночь на 18 ноября в полицию Всеволожского района поступила информация о возгорании машин на стоянке около дома 4 по улице Чайной.

В результате было установлено, что пожар начался после возгорания подкапотного пространства иномарки Range Rover Sport, которая принадлежит 30-летней женщине. Позже огонь перекинулся на рядом стоявшие автомобили BMW 645 и Kia Rio.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Ведется расследование.

Ранее мы рассказывали о том, что в Колпино подросток попытался совершить поджог сотовой вышки.

Фото: Piter.TV