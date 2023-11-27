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В Буграх горели три автомобиля
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В Буграх горели три автомобиля

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Предварительно, неизвестные подожгли иномарку, и огонь перекинулся на рядом стоявшие машины.

Полицейские расследуют поджог автомобилей в Буграх, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В ночь на 18 ноября в полицию Всеволожского района поступила информация о возгорании машин на стоянке около дома 4 по улице Чайной. 

В результате было установлено, что пожар начался после возгорания подкапотного пространства иномарки Range Rover Sport, которая принадлежит 30-летней женщине. Позже огонь перекинулся на рядом стоявшие автомобили BMW 645 и Kia Rio. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Ведется расследование. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Колпино подросток попытался совершить поджог сотовой вышки. 

Фото: Piter.TV 

Теги: бугры, поджог автомобиля
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар, Новости Ленинградской области,

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