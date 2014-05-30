В Колпино подросток попытался совершить поджог сотовой вышки

Возбуждено уголовное дело о преднамеренном уничтожении или повреждении чужого имущества. Примерный размер ущерба составляет 500 тысяч рублей.

В среду, 6 ноября, в Колпино началось расследование инцидента, связанного с поджогом сотовой вышки в лесу возле Понтонной улицы. По информации, предоставленной правоохранительными органами, одним из подозреваемых является 14-летний подросток.

Следы возгорания были обнаружены несколько дней назад. На месте происшествия эксперты нашли следы плавления на металлическом боксе и внутренних компонентах вышки. Также был изъят кусок пластиковой бутылки с остатками горючего вещества.

Согласно предварительным данным, подросток отключил телефон во время акта вандализма. Тем не менее, в автобусе он поделился с другом, что в одном Telegram-канале ему предложили 30 тысяч рублей за это действие.

Возбуждено уголовное дело о преднамеренном уничтожении или повреждении чужого имущества. Примерный размер ущерба составляет 500 тысяч рублей. Однако не исключено, что дело может переквалифицировать на статью о терроризме.