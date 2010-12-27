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На Гранитной за 10 минут пожарные потушили квартиру
Сегодня, 8:02
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lesjasap

На Гранитной за 10 минут пожарные потушили квартиру

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Пламя из кухни не успело распространиться по двухкомнатному помещению.

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга поздно вечером 18 февраля произошел сильный пожар в жилой квартире. Около половины одиннадцатого специалистов экстренной службы вызвали по адресу Гранитная улица, 46 корпус 1. Там разгорелось кухонное помещение. На территории в один квадратный мест пострадала обивка комнаты. Спустя десять минут огнеборцы справились с ликвидацией пламени.

Сведений о пострадавших нет. На месте инцидента с пожаром боролись восемь человек личного состава ГУ МЧС и две единицы спецтехники.

Фото: Piter.tv

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Теги: горит квартира, гранитная улица, гу мчс
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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