На Гранитной за 10 минут пожарные потушили квартиру

Пламя из кухни не успело распространиться по двухкомнатному помещению.

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга поздно вечером 18 февраля произошел сильный пожар в жилой квартире. Около половины одиннадцатого специалистов экстренной службы вызвали по адресу Гранитная улица, 46 корпус 1. Там разгорелось кухонное помещение. На территории в один квадратный мест пострадала обивка комнаты. Спустя десять минут огнеборцы справились с ликвидацией пламени.

Сведений о пострадавших нет. На месте инцидента с пожаром боролись восемь человек личного состава ГУ МЧС и две единицы спецтехники.

Фото: Piter.tv