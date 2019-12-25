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В Петербурге после благоустройства открылся сквер этнографа Кнорозова
Сегодня, 14:45
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В Петербурге после благоустройства открылся сквер этнографа Кнорозова

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Работы выполнила администрация Красногвардейского района.

В Петербурге после благоустройства открыли сквер этнографа Юрия Кнорозова. Об этом сообщил депутат городского парламента Андрей Рябоконь. 

Работы выполнила администрация Красногвардейского района. Ранее жители Гранитной улицы обращались с просьбами об освещении пространства и о приведении его в порядок. 

В сквере оборудовали современное освещение и дорожки, территорию озеленили. Также созданы арт-объекты, связанные с работой этнографа, – "Парад планет" и "Солнце Майя". 

Площадь благоустройства составила 1,6 гектара. 

Ранее мы рассказывали о том, что в 2025 году в Приморском районе появятся пять общественных пространств. 

Фото: Telegram / Андрей Рябоконь

Теги: гранитная улица, сквер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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