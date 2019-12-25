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Под стражу взяли женщину, которая убила сожителя на Гранитной улице
Сегодня, 17:54
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Под стражу взяли женщину, которая убила сожителя на Гранитной улице

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В ходе конфликта с мужчиной, она нанесла тому удар ножом в область груди.

В Санкт-Петербурге заключили под стражу местную жительницу, которая обвиняется в убийстве сожителя ночью с 23 на 24 ноября. Свою вину женщина признала. Подробности рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Северной столице.

По версии следствия, убийство было совершено в ходе конфликта, который разгорелся в доме на Гранитной улице. Злоумышленница нанесла мужчине удар ножом в область под ключицами. Пострадавший скончался на месте происшествия от полученных повреждений.

Ранее мы рассказывали, что петербургская школьница попала в больницу после прохождения хоррор-квеста. По новой информации от СК, по факту происшествия следователями производится доследственная проверка.

Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Теги: 105 ук рф, гранитная улица, заключение под стражу
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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