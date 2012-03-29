Петербургская школьница попала в больницу после прохождения хоррор-квеста

Медицинское обследование выявило у девочки ушибы мягких тканей затылочной части головы. Врачи незамедлительно уведомили полицию о происшествии: теперь правоохранительные органы проводят расследование.

В Петербурге школьница оказалась в больнице после участия в страшном квесте, что повлекло за собой проверку полиции на предмет соблюдения мер безопасности организацией. Подробности инцидента представлены на spb.aif.ru.

Происшествие случилось вечером 25 ноября на Лифляндской улице. Группа подростков посетила хоррор-квест под названием "Астрал". Во время игры несколько участников споткнулись и упали в темной комнате, наполненной искусственным дымом.

Одна из школьниц получила травму, ударившись головой о пол и почувствовав недомогание. Ей пришлось покинуть игру досрочно. Позже она обратилась в медицинское учреждение. Медицинское обследование выявило у девочки ушибы мягких тканей затылочной части головы. Врачи незамедлительно уведомили полицию о происшествии: теперь правоохранительные органы проводят расследование.

Согласно информации на официальном сайте квеста, мероприятие организовано частной компанией ООО "Мир Квестов С". Представители компании уверяют, что квест соответствует всем необходимым стандартам безопасности.

На сайте отмечается, что в ходе игры используется безопасный для здоровья дым, и участники с астмой перед началом игры не допускаются. Также указывается, что квест рассчитан на группу до 12 человек возрастом старше 16 лет и оценивается, как "очень страшный". Сюжет квеста построен вокруг спиритического сеанса, после которого игроки сталкиваются с мистическими событиями и вынуждены противостоять паранормальным существам, роль которых исполняют специально обученные актеры.

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Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")