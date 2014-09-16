На Гранитной улице рецидивист во время застолья ударил ножом хозяина квартиры

Его задержали росгвардейцы и доставили в полицию.

Петербургские росгвардейцы задержали мужчину, воспользовавшегося ножом во время конфликта в жилом доме в Красногвардейском районе. Об этом рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Около девяти часов вечера 3 декабря в правоохранительные органы поступила информация о том, что в жилом доме на Гранитной улице между хозяином квартиры и его знакомым после совместного застолья произошел конфликт, в ходе которого гость воспользовался ножом. По данному адресу незамедлительно прибыл наряд Росгвардии.

На лестничной площадке около квартиры росгвардейцы задержали 29-летнего гражданина, который нанес своему 28-летнему знакомому удар ножом в область предплечья. Нож был изъят.

Пострадавшего госпитализировали в одну из городских больниц, где у него диагностировали непроникающее колото-резаное ранение. Наряд вневедомственной охраны доставил мужчину в отдел полиции. Он ранее был судим за кражу и грабеж, а также привлекался к административной ответственности за потребление наркотических средств или психотропных веществ, мелкое хулиганство и распитие алкоголя в запрещенных местах.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти