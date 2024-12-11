В Сестрорецке построят новый шалаш Ленина на месте сгоревшего

Макет исторической деревянной постройки уже начали восстанавливать.

Макет исторического шалаша Ленина в Сестрорецке, где, по преданию, замышлялась Великая Октябрьская революция, начали восстанавливать после пожара, произошедшего в ноябре 2024 года. Об этом сообщил заместитель директора по научно-просветительской работе музея "Шалаш В. И. Ленина" Михаил Клименко.

Летом 1917 года Владимир Ленин и Григорий Зиновьев использовали этот шалаш в качестве укрытия, где хранили прессу, рукописи и винтовку Мосина. Они провели в нём две недели.

Напомним, что в ноябре 2024 года шалаш был сожжён вандалами, в результате чего макет постройки был практически полностью уничтожен. Восстановленный шалаш будет обработан специальным огнеупорным раствором для предотвращения повторного возгорания.

Ранее Piter.TV сообщал, что капремонт на набережной Мойки завершится до конца 2026 года.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга