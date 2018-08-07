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Упавшая на провода ветка заблокировала движение в Выборгском районе
Сегодня, 12:53
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Alena_Zinovieva

Упавшая на провода ветка заблокировала движение в Выборгском районе

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Транспорт встал на перекрестке Лесного проспекта и Литовской улицы.

Днем 19 февраля жители Петербурга сообщили об огромной пробке, которая скопилась на перекрестке Лесного проспекта и Литовской улицы. По словам очевидцев, причиной затора стала ветка, которая упала с дерева на провода. В сети появилась фотография с места происшествия.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Пробки", автомобилисты встали в километровый затор. Скорость движения на этом участке дороги не превышает 7 км/ч.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Они пытаются снять ветку с проводов. Стоит отметить, что на движение трамваев ЧП никак не отразилось.

Ранее мы писали, что на Приморском проспекте уборочная техника и три легковушки устроили аварию.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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Теги: большая пробка, ветка упала на провода, остановка движения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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