Упавшая на провода ветка заблокировала движение в Выборгском районе

Транспорт встал на перекрестке Лесного проспекта и Литовской улицы.

Днем 19 февраля жители Петербурга сообщили об огромной пробке, которая скопилась на перекрестке Лесного проспекта и Литовской улицы. По словам очевидцев, причиной затора стала ветка, которая упала с дерева на провода. В сети появилась фотография с места происшествия.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Пробки", автомобилисты встали в километровый затор. Скорость движения на этом участке дороги не превышает 7 км/ч.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Они пытаются снять ветку с проводов. Стоит отметить, что на движение трамваев ЧП никак не отразилось.

Ранее мы писали, что на Приморском проспекте уборочная техника и три легковушки устроили аварию.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург