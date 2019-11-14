На Бухарестской улице собралась пробка из восьми трамваев

Причиной остановки движения стал сломавшийся состав.

Утром 14 ноября во Фрунзенском районе Петербурга произошла трамвайная пробка. На Бухарестской улице в сторону Купчино восемь вагонов выстроились друг за другом и не могли тронуться с места из-за сломавшегося "собрата". Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

На записи видно, что трамваи полностью заблокировали движение по правым рельсам. Они цепочкой выстроились друг за другом. Протяженность трамвайной пробки достигла около километра.

Ранее мы писали, что по проезжей части Невского проспекта прошелся мужчина. Машины ему не мешали.

Видео: Piter.TV