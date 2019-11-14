По проезжей части Невского проспекта прошелся мужчина. Машины ему не мешали

По действиям петербуржца можно предположить, что он был под действием препаратов.

Поздним вечером 13 ноября автомобилисты Петербурга заметили странного мужчину, который прогуливался по проезжей части Невского проспекта. Очевидцы опубликовали видеозапись его променада в социальной сети "Вконтакте". Они отметили странную походку пешехода.

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На данный момент неизвестно, стал ли нарушитель ПДД виновником аварии или ДТП. Скорее всего ситуация решилась благополучно и пешеход смог добраться до тротуара. На кадрах видно, что автомобилисты издалека замечают необычное поведение мужчины и притормаживают, давая человеку пройти.

Ранее Piter.tv писал о том, что голая петербурженка развлекала водителей в пробке на Ивановской улице.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

