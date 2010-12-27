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На Приморском проспекте уборочная техника и три легковушки устроили аварию
Сегодня, 7:02
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lesjasap

На Приморском проспекте уборочная техника и три легковушки устроили аварию

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ДТП затронуло четыре транспортных средства.

В Приморском районе Петербурга поздним вечером 17 февраля произошла массовая авария. На участке Приморского проспекта столкнулись три легковых автомобиля и снегоуборочная техника.  Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

По данным очевидцев, на место инцидента была вызвана бригада скорой помощи. Однако, серьезно в аварии никто не пострадал. Кроме представителей экстренной медицинской службы на участке работали сотрудники ГИБДД. На данный момент причины ДТП устанавливаются.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

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Теги: авария, приморский проспект, снегоуборочная техника
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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