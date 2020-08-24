На КАД столкнулись 8 автомобилей

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 24 августа около 14:10 на 93 километре внешнего кольца КАД произошло массовое ДТП.
Сообщается, что столкнулись 8 автомобилей. В результате аварии погиб один человек, шесть человек получили травмы различной степени тяжести. Уточняющая информация появится позже. На место прибыли кареты скорой помощи, спасатели и полицейские.
Ранее мы писали, что на перекрестке переулка Нестерова и Зверинской улицы произошло ДТП.
Фото: "Мегаполис"
Видео: Piter.TV
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