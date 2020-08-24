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На КАД столкнулись 8 автомобилей

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Один человек погиб, шестеро получили травмы.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 24 августа около 14:10 на 93 километре внешнего кольца КАД произошло массовое ДТП. 

Сообщается, что столкнулись 8 автомобилей. В результате аварии погиб один человек, шесть человек получили травмы различной степени тяжести. Уточняющая информация появится позже. На место прибыли кареты скорой помощи, спасатели и полицейские. 

Ранее мы писали, что на перекрестке переулка Нестерова и Зверинской улицы произошло ДТП.

Фото: "Мегаполис" 

Видео: Piter.TV

Теги: авария, большая пробка, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

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