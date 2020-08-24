На КАД столкнулись 8 автомобилей

Один человек погиб, шестеро получили травмы.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 24 августа около 14:10 на 93 километре внешнего кольца КАД произошло массовое ДТП.

Сообщается, что столкнулись 8 автомобилей. В результате аварии погиб один человек, шесть человек получили травмы различной степени тяжести. Уточняющая информация появится позже. На место прибыли кареты скорой помощи, спасатели и полицейские.

Ранее мы писали, что на перекрестке переулка Нестерова и Зверинской улицы произошло ДТП.

Фото: "Мегаполис"

Видео: Piter.TV