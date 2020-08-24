На место выехала карета скорой помощи.

Днем в понедельник, 24 августа, на перекрестке переулка Нестерова и Зверинской улицы произошло ДТП.

Как сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах, столкнулись две иномарки. К месту аварии вызвали карету скорой помощи. Однако информации о пострадавших пока нет. На кадрах, которые поступили в редакцию, видно, что водитель автомобиля, двигавшегося между полос, по всей видимости, на заметил автомобиль слева. Избежать столкновения не удалось. Кто именно виноват в аварии, пока неясно.

Ранее мы писали, что на видео попал замес двух иномарок в Невском районе.

Видео: Piter.TV