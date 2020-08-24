На видео попал замес двух иномарок в Невском районе

На месте аварии образовалась огромная пробка.

Днем 24 августа в Невском районе Петербурга произошла авария с участием двух иномарок. В распоряжении Piter.TV появилось видео с моментом происшествия.

Машины столкнулись на углу Ивановской улицы и улицы Бабушкина. Водитель одной из иномарок проявил невнимательность при повороте налево и столкнулся с автомобилем, который двигался прямо.

В результате происшествия никто не пострадал. Однако на месте аварии образовалась огромная пробка – участники ДТП заняли две полосы движения.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Пробки", автомобилисты стоят на Ивановской улице в сторону улицы Седова, на Володарском мосту и всей Народной улице вплоть до КАД.

Ранее мы писали, что автобус устроил "токийский дрифт" на перекрестке Ленинского и Зины Портновой.

Фото: скриншот "Яндекс. Пробки", Piter.TV

Видео: Piter.TV