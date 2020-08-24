Автобус устроил "токийский дрифт" на перекрестке Ленинского и Зины Портновой

В результате происшествия оказались перекрыты две полосы движения.

Утром 24 августа на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Зины Портновой едва не произошло ДТП. Пассажирский автобус занесло на повороте, в результате чего он устроил "токийский дрифт" у остановки. В распоряжении Piter.TV появилось видео с моментом происшествия.

По словам очевидцев, в результате случившегося автобус перекрыл две полосы движения. Что стало причиной заноса транспортного средства, не уточняется.

Ранее мы писали, что массовом ДТП под Лугой погиб 61-летний мужчина.

Видео: Piter.TV