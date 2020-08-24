В массовом ДТП под Лугой погиб 61-летний мужчина

Еще трех участников аварии увезли в больницу с травмами средней степени тяжести.

Вечером 23 августа в Лужском районе Ленобласти произошло массовое ДТП, в результате которого погиб 61-летний водитель Opel Zafira. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и ЛО.

Около 21:40 на 9-м километре, 2-м подъезде к городу Луге Opel выехал на встречную полосу, где столкнулся с Peugeot. После чего автомобиль отскочил в сторону и врезался в Nissan.

От полученных травм мужчина, находящийся за рулем Opel, скончался на месте происшествия. Водителя Nissan и двух его пассажиров – девушку 1994 года рождения и девочку 2018 года рождения – увезли в больницу с травмами средней степени тяжести.

По факту случившегося проводится проверка. Выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее мы писали, что в аварии в Разметелево пострадали четверо.

Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Юра Зыков