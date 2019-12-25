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В аварии в Разметелево пострадали четверо
Сегодня, 20:52
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smirenny

В аварии в Разметелево пострадали четверо

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Среди пострадавших оказался ребенок.

Как стало известно редакции Piter.TV от источника в правоохранительных органах, на съезде с Мурманского шоссе на Колтушское шоссе в деревне Разметелево произошла авария.

Сообщается, что столкнулись "Ниссан" и "Фольксваген". Одна из машин дымится. Авария мешает проезду, из-за чего образовался затор. Отмечается, что среди четырех пострадавших оказался ребенок. В каком состоянии находятся пострадавшие и при каких обстоятельствах произошло ДТП, пока неясно. 

Ранее мы писали, что мужчину, который стрелял возле кафе, задержали.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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