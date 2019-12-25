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Мужчину, который стрелял возле кафе, задержали
Сегодня, 19:19
23
smirenny

Мужчину, который стрелял возле кафе, задержали

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Ссора между двумя мужчинами закончилась стрельбой.

В воскресенье, 23 августа, стало известно, что мужчину, который открыл огонь в Ленобласти, задержали. 

По информации пресс-службы ГУ МВД по городу и области, в Кингисеппе на Большой Гражданской в субботу, 22 августа, двое малознакомых мужчин поссорились. Один из них достал автомат и дал короткую очередь в воздух: никто не пострадал. Полиция задержала и арестовала преступника. Мужчине грозит пять лет лишения свободы. 

Ранее мы писали, что специалисты МЧС предупредили о неблагоприятной обстановке на территории области в понедельник.

Фото: Piter.TV

Теги: задержание, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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