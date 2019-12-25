Мужчину, который стрелял возле кафе, задержали

Ссора между двумя мужчинами закончилась стрельбой.

В воскресенье, 23 августа, стало известно, что мужчину, который открыл огонь в Ленобласти, задержали.

По информации пресс-службы ГУ МВД по городу и области, в Кингисеппе на Большой Гражданской в субботу, 22 августа, двое малознакомых мужчин поссорились. Один из них достал автомат и дал короткую очередь в воздух: никто не пострадал. Полиция задержала и арестовала преступника. Мужчине грозит пять лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что специалисты МЧС предупредили о неблагоприятной обстановке на территории области в понедельник.

Фото: Piter.TV