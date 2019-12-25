Специалисты МЧС предупредили о неблагоприятной обстановке на территории области в понедельник

В отдельных районах ожидаются ливни и грозы с порывистым ветром.

Пресс-служба МЧС предупредила жителей Ленобласти, что в понедельник, 24 августа, в отдельных районах ожидаются ливни и грозы с порывистым ветром.

Специалисты напомнили, что из-за обстановки повышается вероятность ДТП, в том числе крупных и с участием детей, затруднений в движении по автодорогам Ленинградской области. Также повышается вероятность возникновения происшествий на акваториях региона. Помимо этого повышается вероятность повреждений (замыканий) на ЛЭП, ТП и линиях связи. Сотрудники МЧС напомнили, что дожди могут спровоцировать подтопления.

Ранее мы писали, что в воскресенье в Петербург вернутся дожди.

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