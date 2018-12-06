Лжеминеры могут проходить по статье за особо тяжкое преступление

В Госдуме рассчитывают ужесточить наказание серийным "террористам".

В Государственной думе предложили ужесточить наказания для "минеров", которые сообщают заведомо ложные сведения о взрывчатых устройствах. С данной инициативой в парламент обратился депутат Евгений Марченко. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Одновременно с этим, спикер считает, что общественности следует спокойнее реагировать на массовые эвакуации. Марченко добавил, что в любом случае правоохранительные органы реагируют на каждое подобное сообщение. Депутат также считает необходимым разделять ложное минирование на два типа. Первый - бытовой, когда о бомбе сообщают условные школьники и нетрезвые граждане. По данным преступлением ужесточать наказание не стоит.

Совсем другое дело, когда речь идет о злостных и целенаправленных действиях, когда это происходит неоднократно и направлено на дестабилизацию общества. Такие действия приводят к отвлечению сил спецслужб, тратам бюджетных средств и сеют страх у людей. Это уже куда серьезнее, за это нужно наказывать по максимуму, необходимо определить квалифицирующий признак и перевести это в разряд преступлений особой тяжести резюмировал специалист

Напомним, что на данный момент заведомо ложное сообщение о возможном взрыве карается штрафом до 500 тысяч рублей или уголовным сроком до трех лет. Если преступления привели к опасным последствиям, наказание ужесточается до одного-двух миллионов рублей или лишения свободы на восемь-десять лет.

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Фото и видео: Piter.tv