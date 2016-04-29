Суд присяжных в Петербурге оправдал подозреваемого в заказе убийства тети

В очередной раз присяжные не нашли вины родственника убитой, хотя его знакомый-исполнитель сознался в преступлении.

В Петербургском городском суде закончилось рассмотрение дела об убийстве местной жительницы. Следствие полагало, что заказчиком преступления являлся родной племянник погибшей, а его знакомый выступал в качестве исполнителя. Последний признал вину в содеянном, а вот родственника жертвы оправдали присяжные.

Напомним, что убийство произошло еще в 2014 году. Инстанция провела уже три слушания по данному делу. Обвинение пыталось доказать, что причиной умерщвления женщины послужило наследство, которое должно было достаться племяннику. За деньги мужчина нашел сообщника, который и застрелил петербурженку.

Фото: Piter.tv