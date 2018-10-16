Максим Резник обжалует решение суда по иску к Беглову

Депутат обратился с жалобой в Городской суд.

Петербургский депутат Максим Резник обратился в суд с обжалованием решения об отмене иска к Александру Беглову. Ранее районная инстанция решила не рассматривать заявление о порочащих политика высказываниях, которые огласил врио губернатора Северной столицы. Парламентарий предложил суду послушать полное выставление чиновника в госпитале ветеранов, чтобы принять окончательное решение по данному вопросу.

Пост с заявлением об обжаловании выложен спикером ЗакСа на собственном аккаунте в социальной сети Facebook. Заявление будет изучено в Городском суде Петербурга. Депутат заявляет, что Беглов высказался о том, что сам Резник заявлял о необходимости сдать город во время блокады. Парламентарий счел такую фразу оскорбляющей его честь и достоинство.

В Смольнинской районной инстанции заявили, что представленная аудиозапись не дает представления о сути выступления и не признал доказательство допустимым.

По мнению суда, истец не доказал факт распространения сведений лицом, к которому предъявлен иск говорится в официальном обращении суда

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге за январь продали на 1 процент автомобилей больше, чем в 2018 году.

Фото: Piter.tv