Бывший глава двух районов Петербурга обвинен в мошенничестве

По данным следствия, с 2012 по 2016 годы подозреваемые похитили из бюджета Северной столицы порядка 245 млн рублей.

Смольнинский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Ивана и Павла Громовых. Кроме того, в мошенничестве и легализации бюджетных денег обвинены еще 11 человек. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов в пятницу, 11 августа.

По данным следствия, с 2012 по 2016 годы подозреваемые похитили из бюджета Северной столицы порядка 245 млн рублей. На тот момент Комитет по информатизации и связи возглавлял Иван Громов, который находится под стражей еще с конца 2021-го. Кроме того, в сообщении отмечается, что Павел Громов с 2013 года зарабатывал не более 40 тыс. рублей, а его жена была не трудоустроенной. Однако супруги приобретали элитные недвижимость и автомобили. Чиновника также отравили под стражу. Таким образом, Громовы арестованы до 23 августа.

Громовым, Евдокимову и Ковалеву вменяют 14 эпизодов по 159 УК РФ (мошенничество) и 3 по 174.1 УК РФ (отмывание денег). Герусу вменяют 11 эпизодов, Чамаре – 9, Никольскому – 6, Косареву – 5, Овчаренко и Белозеровой по 4, Корабельникову и Соколову по 3, Устюжанину – 2. Объединенная пресс-служба судов

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