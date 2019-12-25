Суд не стал арестовывать мужчину, взорвавшего гранату на фестивале фурри

На отказе в удовлетворении ходатайства настояли подозреваемый и его защита.

Приморский районный суд Северной столицы отказал следствию в аресте молодого человека, который подорвал предмет, похожий на гранату, на фестивале субкультуры "фурри" в Удельном парке. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Петербурга.

На отказе в удовлетворении ходатайства настояли подозреваемый и его защита. Вместо этого они попросили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определённых действий, поскольку задержанный не имеет судимостей и в прошлом не привлекался к административной ответственности, а также имеет постоянное место жительства и является студентом.



В итоге мужчине запрещено выходить из своей квартиры в период с 20:00 до 7:00, а также выезжать за пределы города без разрешения следователя и посещать мероприятия, участие в организации которых приняли представители субкультуры "фурри".

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Фото: Piter.TV